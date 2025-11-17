嘉里緹外分層大宅連裝修、傢俬1.85億沽　呎價近4.4萬

豪宅市場持續錄得成交。嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」今日（11月17日）成功以招標形式售出第2座1樓B室分層大宅，成交價1.85億元。



最新成交單位為「緹外」第2座1樓B室分層大宅，實用面積為4,205平方呎，連255平方呎前庭，屬四房四套房連兩間工人房間隔，此單位連同室內裝修及傢俬出售，剛以1.85億元成交，實用面積呎價約43,995元。上述成交價包括1個住宅停車位。

緹外累售42伙、總成交金額逾133億

項目至今累售42伙，總成交金額逾133億元，平均成交實用面積呎價約60,000元。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」。

設5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成

「 緹外」由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3 座矜罕院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。