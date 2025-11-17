信置油塘柏景峰周五首輪開賣150伙　暫收2800票、超額逾17倍

由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，剛上載銷售安排，項目將於本周五（21日）公開發售150伙。項目今日截至下午7時，共收逾2,800票，以首批開售單位150伙計，超額逾17倍。



首輪發售的150伙全數為標準單位，包括1房(開放式廚房) 27伙、2房(開放式廚房) 120伙、3房1套(開放式廚房)連儲物室 3伙。

如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，最低售價單位為3座6樓C8單位，實用面積293平方呎，1房(開放式廚房)，折實價427.46萬元，呎價14,589元。

而最低呎價單位為1座6樓A9單位，實用面積370平方呎，2房(開放式廚房)，折實價499.97萬元，呎價13,513元。