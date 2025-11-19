天璽．天第2期次輪價單開賣56伙　入場費653.54萬　即日沽清

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期今日（11月19日）進行次輪價單銷售56伙，經核數後共接獲2,176個購樓意向登記，以價單發售56伙計，超額認購逾33倍。



【16:37】 市場消息透露，次輪價單銷售56伙已沽清

【14:20】 市場消息透露，該盤暫沽55伙

【13:42】 美聯布少明：料入伙後呎租70元

美聯物業高級董事布少明，預料次輪銷售亦可望即日沽清，是次入票的美聯客源分布，5成買家為本地客，5成買家為內地客，當中不乏長線投資客，佔比亦高達5成，預期項目入伙後呎租可達約70元水平，租金回報料約4厘。

美聯物業高級董事布少明。

【11:37】 中原陳永傑：相信可即日沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第一輪價單銷售1Q清枱，證明了項目受歡迎程度。今次發展商銷售安排主要惠及用家及長線投資者，其收租回報可達4厘，今日出席的本地及普通話拼音買家各佔半。是次銷售的56間相信亦可即日沽清。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

天璽．天第2期次輪價單賣56伙，現場情況熱鬧。

次輪價單開賣56伙 入場費653.54萬

次輪價單銷售56伙，推售單位均為一房間隔，實用面積由296至308平方呎，扣除最多14%折扣及優惠後，折實售價由653.54萬元至985.2萬元，折實呎價由21,712元至31,987元。該批單位以價單價計算市值超過4.9億元。

入場售價及呎價最低的單位為第1座5樓B1室，實用面積301平方呎，一房間隔，折實售價為653.54萬元，折實呎價21,712元。