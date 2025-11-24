同劍神做鄰居？白石角雲滙開放式戶435萬沽　6年跌價一球半｜多圖

近期樓市稍為喘定，但部分早年高價入市的業主，仍需蝕讓離場。白石角雲滙一伙開放式單位，新近以435萬元沽出，呎價約14,897元。據悉，原業主於六年前斥582萬元購入單位，現沽貨帳蝕147萬元或約25%。



美聯物業營業經理蔡潔雯表示，上述成交單位為雲滙1期3座高層B1室，實用面積292平方呎，屬開放式戶。代理透露，單位早前以450萬元放售，而買家為投資客，有見樓價回穩加快入市，議價15萬元後以435萬元承接，呎價約14,897元。放盤相片可見，屋內裝修企理，整體較為新凈。

↓↓雲滙1期3座高層B1室↓↓

上手持貨六年 樓價蝕走四分一

據了解，原業主2019年以582萬元購入單位，持貨六年，帳面蝕約147萬元或25%。另翻查資料，若計入上述成交，雲滙由月初至今錄得4宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎25%至31%。

「劍神」張家朗斥逾1,600萬購屋苑高層戶

另據市場消息，兩屆奧運金牌得主、有「香港劍神」 之稱的香港劍擊運動員張家朗，於今年7月斥逾1,600萬元一手購入雲滙第1期一伙高層戶，實用面積932平方呎，採三房間隔。