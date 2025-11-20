居屋價買私樓！屯門容龍居千呎戶連車位618萬沽　呎價6字頭創新低

二手市場再錄低價成交。屯門容龍居一伙四房套單位連車位以618萬元成交，呎價僅6,371元，不僅平過同區居屋，並創下屋苑近九年以來的呎價新低記錄。



世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，上述成交單位為容龍居1座中層B室，實用面積970平方呎，屬四房三浴室戶，座向東南望園景。代理透露，物業連車位原叫價660萬元，其後獲用家洽購，議價後業主減42萬元或約6.4%，以618萬元連車位成交，呎價6,371元。放盤相片可見，單位開則方正，內籠新凈企理，並附寬敞露台。

↓↓容龍居1座中層B室↓↓

呎價低過同區居屋 並創近九年新低

參考同區居屋最新成交價，龍門居一伙實用面積約592平方呎的三房單位，於本月中以465萬元（居二市場價）成交，呎價7,855元。即上述單位的最新成交呎價，較同區居屋更低。另翻查資料顯示，上一次屋苑出現更低呎價已是 2016年6月，當時為 6,259元。

上手長情持貨28年 樓價升值6%

據悉，原業主於1997年3月以582萬元購入上址，持貨28年至今易手，帳面獲利36萬元，單位期間升值6%。