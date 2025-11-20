信置油塘柏景峰明首輪賣150伙 截收逾4500票 超額逾29倍
撰文：蔡偉南
由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，明日（21日）公開發售150伙。項目於今日截票，最終共收逾4,500票，以首批開售單位150伙計，超額逾29倍。
首輪發售150伙 入場費427.46萬起
首輪發售的150伙全數為標準單位，包括一房連開放式廚房佔27伙、兩房連開放式廚房佔120伙、三房套連開放式廚房及儲物室佔3伙。
如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，最低售價單位為3座6樓C8單位，實用面積293平方呎，屬一房連開放式廚房，折實價427.46萬元，呎價14,589元。
而最低呎價單位為1座6樓A9單位，實用面積370平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實價499.97萬元，呎價13,513元。
