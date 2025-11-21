油塘柏景峰今賣150伙　4小時近沽清　代理：豪客擲4000萬買6伙

由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，今日（21日）首輪公開發售150伙。項目截收逾4,500票，以首批開售單位150伙計，超額逾29倍。現場已有大批準買家及代理到場。



【18:13】信置田兆源：加推單位有加價空間

發展商表示，首輪銷售共沽149伙，佔推售單位逾99%，單日套現逾8.35億，幾近沽清，預告有機會於短期內加推單位，加推單位有加價空間。至於，今日共錄9組大手客，共購入24伙單位，共涉資逾1.4億元 ; 當中最大手客斥逾3,911萬元連購6伙。

信和置業執行董事田兆源表示，今日大部分買家為用家，佔逾7成半，另2成半為投資客。今日最高成交價及成交呎價單位為1座10樓A1單位，實用面積578平方呎，三房套連開放式廚房及儲物室間隔，成交價937.65萬元，呎價16,222元。

信和置業執行董事田兆源（左）、資本策略地產執行董事何樂輝（右)

【14:30】 美聯布少明表示，有一組外區投資客斥資近4000萬元購入柏景峰6伙作長線投資。

【14:05】 發展商表示，柏景峰今日進行首輪銷售，150伙單位已全數沽清。

【13:10】 市場消息指，項目暫沽135伙，尚餘15伙待沽。

【11:38】 市場消息指，項目暫沽8伙，尚餘142伙待沽。

↓↓柏景峰首輪銷售現場情況↓↓

【10:27】 信置田兆源：不排除稍後加價加推

信和置業執行董事田兆源表示，項目地理位置優越，又屬市區9年新低，預計今日銷情理想，不排除稍後會加價加推。今日錄得逾10組大手客，反映市場除剛性需求外，亦有投資者看好樓市。

信和置業執行董事田兆源、資本策略地產執行董事何樂輝。

【10:17】中原陳永傑：料可即日沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日買家出席率高達8成，客源以用家為主，佔7成，大多屬本地客及九龍市區客；3成屬長線投資者。加上項目首批單位的平均折實呎價創九龍市區新盤9年新低，相信項目首批單位今日可沽清。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

【10:00】美聯布少明：大手客擬2,000萬買4伙一房

美聯物業高級董事布少明預計，項目首輪料可即日沽清，項目更具加價加推空間，有大手客擬斥約2,000萬元選購4伙一房單位。

布少明補充，是次入票的美聯客源分布，九龍佔約5成、港島及新界則佔5成，至於用家比例約6成，投資客約4成。項目交通方便，租務潛力不俗，料項目的呎租可約達50元，租金回報逾4厘。值得留意，由於入場門檻低，故用家中約有8成屬年輕客。

美聯物業高級董事布少明。

首輪發售150伙 入場費427.46萬起

首輪發售的150伙全數為標準單位，包括一房連開放式廚房佔27伙、兩房連開放式廚房佔120伙、三房套連開放式廚房及儲物室佔3伙。

如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，最低售價單位為3座6樓C8單位，實用面積293平方呎，屬一房連開放式廚房，折實價427.46萬元，呎價14,589元。

而最低呎價單位為1座6樓A9單位，實用面積370平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實價499.97萬元，呎價13,513元。

↓↓油塘柏景峰示範單位↓↓

+ 7