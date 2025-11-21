香港置業：一手成交連續10個月錄逾千宗　創一手例後最長紀錄

雖然住宅樓價由高位回落，不過新盤市場依然暢旺。香港置業研究部董事王品弟表示，11月（截至19日）已錄約1,143宗一手成交，即自2月起連續10個月每月均錄逾千宗成交，打破2019年3月至11月連續9個月錄逾千宗成交的紀錄，創自2013年一手銷售條例後最長紀錄。



王品弟表示，今年樓市受多項利好因素帶動，加上發展商積極推售新盤，同時又持續銷售貨尾，新盤成市場焦點，交投氣氛熾熱情況不斷，並創下連續10個月均破千宗的紀錄。

每月一手成交數據

資料來源：香港置業資料研究部。

本月啟德區成交最多 佔全港約3成

若以地區劃分，本月至今（截至11月19日）1,143宗的一手成交個案中，啟德區以348宗成為最多一手成交的地區，單一區域已佔全港約3成之多。

一手成交量排第二位的是將軍澳區，月內錄127宗一手成交，亦佔全港約11%；第三位屬於灣仔區，錄87宗，而第四位為錄80宗的屯門區。以上述首四位地區合計共錄642宗，佔期內全港一手成交量約56%。

本月一房成交暫領先

若將月內一手成交量以戶型劃分，一房單位成交錄499宗(佔約43.7%)，暫各戶型之中最多；其次是錄401宗的兩房單位(佔約35.1%)；至於三房或以上則佔約18.7%。