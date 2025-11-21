天水圍商舖血流成河 退休業主39萬沽新北江迷你舖 11年蝕82.5%
撰文：李煥好
出版：更新：
天水圍有小業主擬退休，透過拍賣場以低價出售舖位。位於天水圍嘉湖新北江商場的一個約70平方呎迷你舖，由於業主年事已高，並計劃退休而決定出售物業套現。該舖近日以39萬元拍出，較11年前買入價勁蝕約82.5%，呎價約5,571元。
涉及舖位為天水圍新北江商場平台55號舖，建築面積約70平方呎。該物業開價35萬元，近日透過忠誠拍賣行推拍，終搶高4萬元至39萬元連租約拍出，呎價約5,571元。
據悉，該業主年邁並擬退休，故放售物業套現。該舖位現時租戶為一間畫室，月租約4,300元，租約期至明年10月31日，按成交價計算，新買家可享約13厘租金回報。
年邁業主11年前買入 狂貶逾八成走
翻查資料，原業主於2014年以約223萬元購入該鋪，今次售價僅39萬元，較買入價低約184萬元，帳面貶值約82.5%。
日本雜貨舖3COINS攻港！明年2月開第二分店 落戶葵芳新都會廣場屯門緹岸樓價又再腰斬！開放式銀主盤196萬沽 六年狂輸49%西沙SIERRA SEA 2A期年底推 新地雷霆：追差價個案少不影響樓市恒地MIDTOWN SOUTH新一期命名「首匯CHESTER」 全盤241伙油塘親海駅II第一滴血！一房單位400萬沽 持貨2年轉手貶值逾27萬