天水圍商舖血流成河　退休業主39萬沽新北江迷你舖　11年蝕82.5%

天水圍有小業主擬退休，透過拍賣場以低價出售舖位。位於天水圍嘉湖新北江商場的一個約70平方呎迷你舖，由於業主年事已高，並計劃退休而決定出售物業套現。該舖近日以39萬元拍出，較11年前買入價勁蝕約82.5%，呎價約5,571元。



涉及舖位為天水圍新北江商場平台55號舖，建築面積約70平方呎。該物業開價35萬元，近日透過忠誠拍賣行推拍，終搶高4萬元至39萬元連租約拍出，呎價約5,571元。

據悉，該業主年邁並擬退休，故放售物業套現。該舖位現時租戶為一間畫室，月租約4,300元，租約期至明年10月31日，按成交價計算，新買家可享約13厘租金回報。

年邁業主11年前買入 狂貶逾八成走

翻查資料，原業主於2014年以約223萬元購入該鋪，今次售價僅39萬元，較買入價低約184萬元，帳面貶值約82.5%。