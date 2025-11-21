油塘柏景峰加價1至2%加推108伙　折實均價15438元　一房最平423萬

由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，今日（21日）首輪公開發售150伙，於4小時內接近全數沽清。該盤即晚加推3號價單，涉及108伙，折實平均呎價15,438元，較首張價單折實平均呎價14,588元，高出5.8%。



該盤加推3號價單，涉及108伙，包括10伙一房、94伙兩房及4伙三房戶，全數為標準單位，實用面積由293至578平方呎，屬一房至三房，折實價由422.6萬至950.7萬元，折實呎價14,424至16,448元。

發展商指，該批單位已提價1%至2%。而最低售價及呎價單位為3座5樓C7室，實用面積293平方呎，一房間隔，折實價422.6萬元，折實呎價14,424元。

↓↓柏景峰首輪銷售現場情況↓↓

↓↓油塘柏景峰示範單位↓↓

+ 7