油塘柏景峰加價1至2%加推108伙 折實均價15438元 一房最平423萬
撰文：蔡偉南
出版：更新：
由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，今日（21日）首輪公開發售150伙，於4小時內接近全數沽清。該盤即晚加推3號價單，涉及108伙，折實平均呎價15,438元，較首張價單折實平均呎價14,588元，高出5.8%。
該盤加推3號價單，涉及108伙，包括10伙一房、94伙兩房及4伙三房戶，全數為標準單位，實用面積由293至578平方呎，屬一房至三房，折實價由422.6萬至950.7萬元，折實呎價14,424至16,448元。
發展商指，該批單位已提價1%至2%。而最低售價及呎價單位為3座5樓C7室，實用面積293平方呎，一房間隔，折實價422.6萬元，折實呎價14,424元。
↓↓柏景峰首輪銷售現場情況↓↓
↓↓油塘柏景峰示範單位↓↓
+7
油塘柏景峰｜梁生1200萬購兩伙 譚小姐有感價錢吸引、四球買一房油塘柏景峰今賣150伙 4小時近沽清 代理：豪客擲4000萬買6伙信置油塘柏景峰明首輪賣150伙 截收逾4500票 超額逾29倍信置油塘柏景峰加價2.7%加推新價單涉78伙 折實均價14988元信置油塘柏景峰開價 首批150伙折實均價14588元 一房最平423萬