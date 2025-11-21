油塘柏景峰｜梁生1200萬購兩伙　譚小姐有感價錢吸引、四球買一房

由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，今日（21日）首輪公開發售150伙。項目截收逾4,500票，以首批開售單位150伙計，超額逾29倍。

居於油塘區的買家梁先生透露，今日斥資約1,200萬元，買入柏景峰兩伙兩房戶，預計作換樓自住。

另外，居於油塘站附近的買家譚小姐表示，為方便上班，見項目價錢吸引，故擲400萬元買一伙一房。

首輪發售150伙　入場費427.46萬起

首輪發售的150伙全數為標準單位，包括一房連開放式廚房佔27伙、兩房連開放式廚房佔120伙、三房套連開放式廚房及儲物室佔3伙。

如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，最低售價單位為3座6樓C8單位，實用面積293平方呎，屬一房連開放式廚房，折實價427.46萬元，呎價14,589元。

而最低呎價單位為1座6樓A9單位，實用面積370平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實價499.97萬元，呎價13,513元。

