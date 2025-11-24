周末新盤成交101宗、按周跌五成　納米樓幸薈招標沽13伙套4802萬

市場一手市場交回落，過去兩日（22日、23日）新盤市場共錄得約101伙成交，較上周的197宗跌48.7%。當中長沙灣納米樓幸薈以招標形式沽13伙，吸金4,802萬元。另藍田KOKO HILLS 連沽兩伙，吸金3,418萬元，當中有四房雙套以2,565萬成交。



納米樓幸薈招標沽13伙 吸金4802萬

由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE），以招標形式銷售13伙、全數沽清，包括11伙開放式戶、兩伙兩房戶，總成交金額為4,802萬元，成交價296.6萬至549萬元。

當中最貴一伙屬11樓D單位，實用面積309平方呎，採兩房間隔，成交價549萬元、呎價17,767元。而成交呎價最高為16樓B室開放式單位，實用面積181平方呎，成交價約334.8萬元，呎價18,497元。

KOKO HILLS四房雙套2565萬沽

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS 連沽兩伙，吸金3,418萬元，涉及為KOKO ROSSO 6座20樓D單位，實用面積433平方呎，屬兩房間隔，以853萬元沽出，呎價19,700元。

另一伙為KOKO HILLS 2座15樓A單位，實用面積1,300平方呎，屬四房雙套及工作間連洗手間，以2,565萬元沽出，呎價19,731元。至於整個 KOKO HILLS 系列至今售出985伙，套現逾98.5億元。

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS。

北映薈頂層特色戶614.9萬沽、成交價創項目新高

佳明集團（1271）旗下粉嶺北映薈沽出一伙頂層特色戶，成交價創項目新高。是次成交單位為19樓B室，實用面積384平方呎，連63平方呎平台及270平方呎私家天台，成交價614.9萬元，成交呎價為16,013元。至於北映薈現累售 86伙，連售出車位合共套現約 3.23億元。