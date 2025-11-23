長沙灣納米盤幸薈13伙招標沽出 套現4802萬
撰文：蔡偉南
出版：更新：
由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE），今日（23日）以招標形式銷售13伙、全數沽清，包括11伙開放式戶、兩伙兩房戶，總成交金額為4,802萬元。
發展商表示，上述13伙成交個案，成交價296.6萬至549萬元，用家及投資者各佔一半。成交價最高為11樓D單位，實用面積309平方呎，採兩房間隔，成交價549萬元、呎價17,767元。
而成交呎價最高為16樓B室開放式單位，實用面積181平方呎，成交價約334.8萬元，呎價18,497元。
幸薈於上周二（18日）公布首張價單涉及30伙，折實平均呎價16,883元。 入場開放式戶屬第3樓C室，實用面積177平方呎，扣除12%折扣後，折實價288.3萬元，折實呎價為16,288元。
↓↓幸薈22樓A室↓↓
+5
幸薈平台戶面積135呎 細過私家車位面積
幸薈由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。
按戶型劃分，開放式單位共68伙，實用面積177至237平方呎；兩房戶佔17伙，實用面積309平方呎 ；而特色戶佔10伙，實用面積135至309平方呎。
長沙灣納米盤幸薈開價 折實均價1.68萬 開放式177呎最平288.3萬新龍床盤「幸薈」驚現135呎納米樓、全港第三細 衰過監倉?｜燈神納米盤「幸薈」現樓示範單位曝光 多功能組合床變「閣樓」｜多圖納米盤長沙灣「幸薈」下周開價 定價參考區內一手現樓、二手樓盤益兆、俊和長沙灣合作盤幸薈提供95伙 獲批入伙紙、擬月內現樓賣長沙灣「幸薈」開放式戶佔7成 納米樓最細僅135呎｜挑戰龍床盤