長沙灣納米盤幸薈13伙招標沽出　套現4802萬

由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE），今日（23日）以招標形式銷售13伙、全數沽清，包括11伙開放式戶、兩伙兩房戶，總成交金額為4,802萬元。



發展商表示，上述13伙成交個案，成交價296.6萬至549萬元，用家及投資者各佔一半。成交價最高為11樓D單位，實用面積309平方呎，採兩房間隔，成交價549萬元、呎價17,767元。

而成交呎價最高為16樓B室開放式單位，實用面積181平方呎，成交價約334.8萬元，呎價18,497元。

幸薈於上周二（18日）公布首張價單涉及30伙，折實平均呎價16,883元。 入場開放式戶屬第3樓C室，實用面積177平方呎，扣除12%折扣後，折實價288.3萬元，折實呎價為16,288元。

↓↓幸薈22樓A室↓↓

幸薈平台戶面積135呎 細過私家車位面積

幸薈由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。

按戶型劃分，開放式單位共68伙，實用面積177至237平方呎；兩房戶佔17伙，實用面積309平方呎 ；而特色戶佔10伙，實用面積135至309平方呎。