400萬或以下二手私樓交投量跑贏大市　港島細價樓比例升至37%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年首10個月價值400萬元或以下的二手私人住宅買賣合約登記量錄11,938宗，剛超越2024年全年的11,126宗，高出7.3%。而同期整體二手私人住宅錄32,322宗，只達去年全年33,792宗的95.6%。



受惠今年政府放寬百元印花稅門檻，細價樓的升幅明顯跑贏大市，其中港島區400萬元或以下宗數較去年全年高近二成。細價樓成交佔比亦由2024年的33%，上升4個百分點至今年的37%。以18個區議會分區計，屯門、北區及大埔的細價樓成交佔比增幅較多，按年升近10個百分點或以上。



今年首10個月港島區400萬元或以下二手私人住宅成交錄2,244宗，較去年全年1,905宗高出17.8%，宗數升幅是港九新界三個主要區域中最大，宗數佔同區整體買賣比例為32%，按年升5個百分點。

港島4個分區的細價樓成交，無論宗數及佔比全部均有升幅。南區宗數升29.7%最明顯，但細價樓宗數最多則是東區，錄992宗。中西區細價樓成交佔比升6個百分點，升幅為港島中最大，而細價樓佔比最高為東區，錄36%。港島細價樓買賣較多的屋苑中，有13個屋苑宗數較去年上升，升幅達1倍以上的有東區益發大廈升2倍，東區柏匯升1.50倍，中西區創業中心升1.40倍。

中西區細價樓成交佔比升6個百分點，升幅為港島中最大，而細價樓佔比最高為東區，錄36%。

首10個月新界區400萬元或以下二手私人住宅成交錄5,540宗，較去年全年5,009宗高出10.6%，宗數佔同區整體買賣比例為36%，按年升6個百分點，比例升幅是三個主要區域中最多。除離島外，新界其餘8區的細價樓成交宗數已突破去年全年，分別升3.6%至24.3%不等。

細價樓宗數最多是元朗，錄1,208宗。而新界全部地區的細價樓成交佔比均有升幅，屯門及北區各升11個百分點居首，大埔升8個百分點居次。細價樓佔比最高為屯門，錄58%，即區內買賣近六成屬低價成交。新界細價樓買賣較多的屋苑中，有14個屋苑宗數較去年上升，3個升幅更逾1倍，包括元朗尚悅升1.31倍，大埔昌運中心升1.29倍，屯門緹岸升1.13倍。

屯門湖翠路緹岸。（翁鈺輝攝）

九龍區400萬元或以下二手私人住宅成交錄4,154宗，尚未超越2024年，只達去年全年4,212宗的98.6%，宗數佔同區整體買賣比例為42%，按年微升1個百分點。雖然九龍細價樓佔比超過四成，繼續高於新界及港島，但比例升幅是三個主要區域中最小。九龍首10個月只有油尖旺、深水埗及黃大仙的細價樓成交宗數突破去年全年，升幅介乎0.1%至6.4%。細價樓宗數最多是油尖旺，錄1,454宗。九龍細價樓成交佔比最高及升幅最大均為油尖旺，錄53%及升6個百分點。

九龍城是唯一一個細價樓佔比錄得跌幅的地區，按年跌4個百分點。九龍細價樓買賣較多的屋苑中，有9個屋苑宗數較去年上升，升幅較顯著的有黃大仙豪苑升2倍，觀塘海傲灣升1.80倍，觀塘萬福大廈升1.67倍，九龍城黃埔新邨升1.47倍。