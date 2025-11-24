啟德天璽．天一房868萬沽、呎價2.94萬 持貨一年半升值20%
撰文：蔡偉南
出版：更新：
樓市氣氛向好，部分業主成功短炒獲利，啟德天璽．天再錄二手升值個案。該屋苑一伙一房戶以868萬元易手，略高於市價，原業主持貨一年半帳面升值約144萬元或20%。
美聯物業東九龍啟德一號分行首席高級營業經理黃家樂表示，上述成交個案為啟德天璽．天1期5座低層A2室，實用面積約295平方呎，屬1房間隔，座向南方，用家以約868萬元購入，成交呎價約29,424元，略高於市價2%。
黃家樂補充，買家鍾情啟德區配套日益成熟，加上區內發展潛力優厚，單位座向佳且內籠新淨，故承接單位自住。
2024年6月買入價724萬
原業主於2024年6月以約724萬元購入，持貨約一年半，以約868萬元沽出，帳面獲利約144萬元，單位期內升值約20%。
