精明會計師平執蝕讓貨　388萬買將軍澳欣明苑兩房　上手2年輸37萬

二手市場轉旺，惟蝕讓個案不斷。當中將軍澳居屋欣明苑有兩房新近以已補地價388萬元沽出，呎價9,676元，屬市價成交，上手兩年帳面輸37萬元。至於新買家為會計師，因見單位符合預算，睇樓一次即議價入市。



美聯物業分行高級分區營業經理林健偉表示，是次成交為將軍澳欣明苑3座低層6室，實用面積為401平方呎，屬兩房間隔，座向南方。

會計師388萬接貨

原業主開價400萬元，放盤約2個月，議價後業主同意減價12萬元，終以已補地價388萬元呎價為9,676元，屬於市價成交。至於，新買家為一名會計師，心儀單位內籠企理，價錢符合預算，睇樓一次即決定議價承接單位。

上手2年輸37萬

據知，原業主於2023年5月以約425萬元購入上述單位，持貨約2年，是次轉手帳面蝕讓約37萬元，單位期內貶值約8.7%。

將軍澳欣明苑。（賴雯心攝）