同區租客「租轉買」斥408萬購淘大花園一房　上手持貨3年帳賺10萬

樓市輕微回暖，有租客新近決定「租轉買」入市做業主。九龍灣淘大花園一伙一房戶新近獲同區租客買入，成交價408萬元。而原業主持貨接近3年，帳面升值10萬元離場。



香港置業東九龍高級區域董事陳子麟表示，上述售出單位為淘大花園O座低層08室，實用面積約285平方呎，屬一房間隔，望樓景。原業主以430萬元放售約一個月後，吸引同區租客洽詢，雙方經議價後以408萬元易手，成交呎價約14,316元。

據悉，新買家原為同區租客，因市場上缺乏放盤，加上單位附有裝修，故睇樓一次即決定承接上述單位。

2022年底買入價398萬、料明賺實蝕

原業主於2022年12月以398萬元購入上址，持貨3年，是次轉手帳面獲利10萬元離場。

不過計及買入時的稅款約9萬元，以及買賣兩次所需的代理佣金開支合共約8萬元，預計原業主實際「明賺實蝕」約7萬元。

淘大花園。

代理表示，近期利好消息持續發酵，新盤市場熱銷成功引爆購買力，帶動二手交投氣氛轉趨熾熱。加上租金持續上揚，租賃與供樓成本差距逐步收窄，區內放盤緊絀，加快部分租客轉租為買。淘大花園本月暫錄約11宗買賣成交，較上月8宗顯著增加約37.5%，反映市場需求正加速釋放。