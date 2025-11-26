藍籌價崩｜太古城兩房「意頭價」888萬沽　原業主3年半狂蝕兩球半

十大藍籌屋苑錄得大幅蝕讓個案，太古城一伙兩房戶以「意頭價」888萬元成交，不過仍較2022年買入價帳面蝕讓250萬元，蝕幅約22%。



美聯太古城分行高級分區營業經理陳彪表示，上述成交為太古城北海閣低層F室單位，實用面積約572平方呎，為兩房套間隔，原業主叫價約900萬元，由於樓價吸引，加上樓市氣氛向好，見市場筍盤買少見少，故加快拍板，議價至888萬元成交，呎價約15,524元。

2022年4月份買入價1138萬

原業主於2022年4月份以約1,138萬元購入該單位，是次轉手帳面蝕讓約250萬元，貶值約22%。

陳彪補充，太古城11月迄今暫約12宗成交，較上月同期約17宗減少，筍盤盤源減是交投放緩原因之一。

