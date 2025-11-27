九肚山雍雅山洋房6500萬沽　較12年前內部轉讓作價低44%

九肚山雍雅山一幢洋房新近以6,500萬元沽出予一名內地客。雍雅山洋房屋苑由投資者羅家寶重建發展，並於2012年底推售，惟當時為避開一手新例限制，屋苑多幢洋房於2013年作出內部轉讓，上述最新易手洋房當年作價高達1.15億元，呎價高達逾4萬元，反映最新易手價較12年前低44%。



上述最新易手為九肚山雍雅山16號洋房，實用面積2,870平方呎，新近以1.15億元沽出，成交呎價22,648元。新買家為一名姓邱的內地客。

前身為著名粵語片拍攝場地雍雅山房

值得留意，雍雅山前身為著名粵語片拍攝場地雍雅山房，投資者羅家寶於2005年以3.8億元購入後，重建為21幢洋房。其後在2012年底推售，但未聞成交，直至2013年8月、即一手新例出台後不足半年，整批洋房以18.7億元內部轉讓予21間子公司，並同時有20幢出租予一家海外註冊公司Beech Sky Investments Limited，租約期3年，以避開一手新例限制。據悉，如項目有95%以上單位連續租出3年，日後拆售不受新例所限。

2013年內部轉讓作價1.15億、呎價4萬

至於上述雍雅山16號洋房，當年作價高達1.15億元，呎價高達逾4萬元，反映最新易手價6,500萬元，較12年前低44%。