太和中心兩房累減32萬、終以308萬蝕沽 上手11年輸兩成離場
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場續以蝕讓為主，當中大埔區太和中心有兩房戶累減32萬元後，終以308萬元蝕沽，上手持貨11年，是次轉手帳面蝕讓85萬元或逾兩成離場。
中原地產分行經理巫燕虹表示，是次成交為太和中心1座低層B室，實用面積294平方呎，屬兩房間隔，最初以約340萬元叫價放盤，經議價後以308萬元沽出，呎價約10,476元。至於，新買家為上車客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定購入單位自住。
持貨11年帳面蝕讓85萬
另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為395萬元，即最新成交價較估價低22%。另參考同類成交屬1座低層A室，實用面積294平方呎，屬兩房單位，在今年9月以300萬元沽出，反映同類單位兩個月造價未有太大變動。
據知，原業主於2014年以393萬元入市，持貨至今11年，是次轉手帳面蝕讓85萬元，單位期內貶值約21.6%。
