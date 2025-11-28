CCL連升3周、穿143點撤辣前低位　今年樓價升幅擴大至4.23%

中原城市領先指數CCL最新報143.46點，按周升0.68%，是10月30日第二次減息後的首周市況。CCL連升3周共2.22%，向上升穿143.02點目標，高出0.31%，創2024年6月初後76周新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市氣氛暢旺，市場上筍盤陸續被消耗，買家加快入市步伐，二手買賣增多，刺激樓價向升。



樓價已經成功擺脫近兩年的三個低位，分別是2025年3月財案前低位134.89點、2024年9月首次減息前低位135.86點及2024年3月撤辣前低位143.02點。樓價升勢持續，業主心態轉強，收窄議價空間及部份反價，買家需時適應，料今年底CCL企穩143點水平。

2025年樓價暫時累升4.23%

今年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.14%，2025年樓價暫時累升4.23%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.90點，按周升0.69%，指數創2024年5月中後80周新高。CCL(中小型單位)報143.64點，按周升0.88%，指數創2024年6月初後76周新高。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升2.24%及2.30%。CCL(大型單位)報142.52點，按周跌0.30%，連升2周後回軟，指數仍為2024年12月中後49周次高。

四區樓價連續2周三升一跌。新界西CCL_Mass報135.17點，按周急升3.70%，升幅為2007年4月中後971周(逾18年)以來最大，連跌2周後反彈，指數創2024年5月初後81周新高。新界東CCL_Mass報156.57點，按周升1.18%，連升2周共2.07%，指數創2024年5月中後80周第4高。

九龍CCL_Mass報143.39點，按周升0.53%，連升3周共3.49%，指數創2024年5月底後78周新高。港島CCL_Mass報139.84點，按周跌2.28%，終止2周連升。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升4.23%，CCL Mass升4.90%，CCL(中小型單位)升4.85%，CCL(大型單位)升1.19%，港島升0.92%，九龍升7.16%，新界東升5.52%，新界西升5.31%。

