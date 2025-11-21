CCL升0.54%報142.49點　分析：業主信心提升、部份封盤反價

中原城市領先指數CCL最新報142.49點，按周升0.54%，是10月30日美國及本港銀行宣布減息，中美元首南韓會晤達成重要共識當周市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，銀行連續兩次減息，中美貿易戰降溫，新盤銷售理想，利好樓市氣氛，二手成交活躍，CCL連升2周共1.52%，創2024年6月底後73周新高。業主信心明顯提升，陸續收窄議價空間，部份更封盤反價，有望推動樓價繼續向上。現時CCL距離第四季目標143.02點，只差0.53點或0.37%。



今年樓價暫累升3.52%、惟較歷史高位跌25.53%

今年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升5.42%，2025年樓價暫時累升3.52%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升5.63%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升4.88%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.53%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.91點，按周升0.61%，指數創2024年6月中後74周新高。CCL（中小型單位）報142.39點，按周升0.53%，指數創2024年6月底後73周新高。CCL（大型單位）報142.95點，按周升0.59%，指數創2024年12月初後50周新高。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊升2周，分別累升1.54%、1.41%及2.09%。

四區樓價三升一跌

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報143.10點，按周升1.41%，連升2周共3.60%，指數創2024年5月中後78周第3高。新界東CCL_Mass報154.74點，按周升0.87%，指數為2024年7月中後70周第7高。九龍CCL_Mass報142.64點，按周升0.83%，連升2周共2.95%，指數創2024年6月初後75周新高。

新界西CCL_Mass報130.35點，按周跌0.75%，連跌2周共0.75%，但指數仍為2024年7月底後69周第3高。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升3.52%，CCL Mass升4.18%，CCL（中小型單位）升3.93%，CCL（大型單位）升1.49%，港島升3.27%，九龍升6.60%，新界東升4.29%，新界西升1.55%。