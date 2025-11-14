CCL升0.98%報141.72點　分析：樓價反覆向上、第四季目標143.02點

中原城市領先指數CCL最新報141.72點，按周升0.98%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中美代表貿易談判達成共識，港股回穩，加上新盤銷售理想，以及憧憬減息，帶動樓價上升，CCL重上141點水平，創2024年6月底後的71周次高。銀行連續兩次減息後，樓市氣氛向好，中美關係緩和，新盤提價推售，有利短期樓價繼續反覆向上。CCL第四季目標143.02點未變，現時相差1.30點或0.92%。



CCL第四季目標143.02點未變

今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.85%，2025年樓價暫時累升2.96%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升5.06%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升4.31%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.93%。

較歷史高位跌25.93%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.04點，按周升0.92%。CCL（中小型單位）報141.64點，按周升0.88%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2024年6月底後72周次高。CCL（大型單位）報142.11點，按周升1.49%，指數創2025年2月初後40周新高。

港島CCL_Mass報141.11點，按周升2.16%，指數創2024年6月底後72周第6高。

港九市區樓價升 新界兩區樓價跌

四區樓價走勢逆轉，今周港九市區升，新界兩區跌，而上周港九市區跌，新界兩區升。港島CCL_Mass報141.11點，按周升2.16%，指數創2024年6月底後72周第6高。九龍CCL_Mass報141.47點，按周升2.11%，結束3周連跌，指數創2024年6月初後74周新高。新界西CCL_Mass報131.33點，按周微跌0.01%，終止4周連升，但指數仍為2024年6月底後72周次高。新界東CCL_Mass報153.40點，按周跌1.73%。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升2.96%，CCL Mass升3.55%，CCL（中小型單位）升3.39%，CCL（大型單位）升0.89%，港島升1.83%，九龍升5.72%，新界東升3.38%，新界西升2.31%。