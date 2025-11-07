CCL轉跌報140.35點、按周跌0.67%　分析：料短期樓價升勢不變

中原城市領先指數CCL最新報140.35點，按周跌0.67%，是10月13日中美貿易戰升溫，拖累恒指失守26,000點關口當周市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中美局勢緊張，貿易戰陰霾重回，引發全球金融市場波動，本港樓價亦單周回軟，CCL降至140點水平，但仍為2024年8月初後的65周第4高。隨著10月底銀行再次減息，加上中美元首會面達成重要共識，買家入市信心增強，樓市成交持續活躍，短期樓價升勢不變。CCL距離第四季目標143.02點，現時相差2.67點或1.90%。



較歷史高位跌26.65%

今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升3.84%，2025年樓價暫時累升1.97%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升4.05%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升3.30%，較2021年8月191.34點歷史高位跌26.65%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.73點，按周跌0.53%。CCL（中小型單位）報140.41點，按周跌0.55%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣仍為2024年7月初後的69周第6高。CCL（大型單位）報140.03點，按周跌1.27%，終止3周連升。

港島CCL_Mass報138.13點，按周跌2.37%、九龍CCL_Mass報138.55點，按周跌0.71%。

港九市區跌 新界兩區升

四區方面，港九市區跌，新界兩區升。港島CCL_Mass報138.13點，按周跌2.37%。九龍CCL_Mass報138.55點，按周跌0.71%，連跌3周共1.60%。新界東CCL_Mass報156.10點，按周升0.24%，指數為2024年5月中後的76周第5高。新界西CCL_Mass報131.34點，按周升1.08%，連升4周共3.03%，指數創2024年6月底後的71周新高。

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升1.97%，CCL Mass升2.61%，CCL（中小型單位）升2.49%，CCL（大型單位）跌0.58%，港島跌0.32%，九龍升3.54%，新界東升5.20%，新界西升2.32%。