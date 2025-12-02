屯門飛揚第1期周五推6伙三房招標　買家自定成交期、最長180天

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第1期上載最新銷售安排，將於本周五（5日）推出6伙三房招標，入市買家可自定成交期，成交期由不少於30天及最長180天。至於整個「飛揚」項目至今已累售逾9成，合共套現近38億元。



推6伙招標 屬三房套連儲物室間隔

是次招標6伙分佈於飛揚第1期第1座及第2座，包括第1座7樓、8樓、9樓、10樓及12樓A室，實用面積均為712平方呎；以及第2座7樓E室，實用面積為722平方呎，全部屬三房套連儲物室間隔，設有梗廚，望泳池及開揚內園景觀。

買家可自定成交期、不少於30天及最長180天內成交

發展商表示，「Flexi-Buy自定成交期計劃」可供買家自訂成交期，及連同車位一同購入，買家可繼續自由選擇不少於30天及最長180天內成交，同時可選擇連最多3個住客車位，當中包括電單車車位。

長實屯門飛揚。