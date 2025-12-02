「收租王」永倫2億沽美國銀行中心頂層　呎價1.9萬、較高峰低65%

「收租王」永倫集團又再沽售核心區寫字樓物業。有市場消息透露，永倫最新以約2億元售出金鐘美國銀行中心頂層連平台特色戶，較早前意向價低約3,100萬元。該頂層成交呎價僅約1.9萬元，較該廈高峰期呎價紀錄5.38萬元，大幅回落65%。



上述成交個案為美國銀行中心37樓，屬大廈頂層，總建築面積約10,500平方呎，附設私人空中平台花園共約3,076平方呎。該樓層可享360度全景視野，空間運用及設計合作為企業總部、會所或米芝蓮級餐廳自用。

永倫早前以意向價2.31億元放售，有最新代理消息透露，該頂層物業以約2億元交吉沽出，成交呎價約1.9萬元。

據了解，永倫早於2004年斥資1,638萬元買入37樓其中一個單位，其後在2009年以8,880萬元購入該層餘下樓面，合共買入價涉約1.05億元。該樓層早前也曾作為永倫的總部，惟在一年多前已經搬遷至同廈低層細單位，帳面升值約9,500萬元或升值90.5%。

值得留意，該廈在商廈高峰期，一個中高層散單位成交呎價高達5.38萬元，反映永倫放售呎價較高峰大幅回落65%。

「收租王」永倫集團近年頻頻沽出金鐘美國銀行中心的單位，如早前11月下旬以2,730.6萬元沽出金鐘美國銀行中心35樓03室，較兩年前買入價帳面貶值約2,329.4萬元或46%。新買家為袁天凡及前「恒生一姐」李慧敏。美國銀行中心35樓03室，面積約1,517平方呎，成交呎價1.8萬元。

永倫集團於2023年5月斥資5,060萬元購入上述單位，當時成交呎價約33,355元。以最新成交價計算，單位帳面貶值約2,329.4萬元或46%。

永倫近月2.8億沽美銀36樓全層、呎價2萬

而在11月中永倫則以約2.8億元交吉沽出美國銀行中心36樓全層，在過去19年帳面升值約1.065億元，升值約61%。該層屬鳳凰樓層，惟成交呎價僅約2萬元。

永倫集團今年5月曾以2.25億元售出同區另一著名甲級商廈皇后大道中九號的頂層34樓，呎價約26254元，持貨7年賬面損手近3.05億元或57.5%。

永倫集團已故創辦人倫志炎。