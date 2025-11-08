攻港50周年賣舖慶祝？麥當勞沽元朗巨舖大賺267萬個巨無霸｜燈神

攻港50周年的麥當勞，近期大搞慶祝活動，舉辦「香港麥當勞im lovin’it 50周年展」，每張門票售價35元，不過一開賣後就火速售罄，一票難求，甚至出現網上「炒飛」情況，開價上達千元，燈神想買飛都買唔到。



進軍香港50周年，理應繼續開心慶祝，不過點估到麥當勞竟然同步展開大規模沽舖，早前就有市場消息透露，佢地將會「一件不留」沽出手頭上的23個商舖。而最近就有報道話佢地已經率先賣咗元朗大馬路的單邊靚舖，持貨38年大賺超過6,807萬元，以現時單點一個售價25.5元的巨無霸計算，相等於賣咗267萬個巨無霸，真係「賣舖好過賣包」。



「賣舖好過賣包」勁賺6807萬 相等於267萬個巨無霸

近年零售市道、工商舖市場大插水人所共知，其實各區舖價都已經較高位大幅回落，燈神對於麥當勞在高峰過後先積極賣舖，感到有少少意外。不過諗深一層，目前呢一刻賣舖，對於麥當勞依然係一個理想時機。

講返元朗大馬路個舖位，地址就位於元朗青山公路99至109號元朗段（俗稱大馬路）元朗貿易中心地下5號舖連一樓、二樓，面積9,695平方呎，位處單邊，在10月中旬以7,738.8萬元沽出，成交呎價約7,982元。

市值1.4億 被鋤價6000萬照賣

值得留意一點，上述元朗大馬路舖位在今年7月份推出放售時，市值大約為1.4億元，依家僅以7,738.8萬元沽出，即係較市值大幅低45%或6,000萬元。估唔到麥當勞接受能力都幾高，被買家大幅鋤價都照樣賣舖。

元朗青山公路99至109號元朗段（俗稱元朗大馬路）元朗貿易中心地下5號舖連一樓、二樓。

麥當勞沽出元朗大馬路單邊舖，持貨38年大賺超過6,807萬元，以現時單點一個售價25.5元的巨無霸計算，相等於賣咗267萬個巨無霸。（麥當勞官網圖片）

1987年買入價僅932萬 升值7.3倍

至於點解願意被買家鋤價？皆因麥當勞係早年入市的長情業主！佢地早於1987年11月斥資約932萬元買入上述舖位作自用舖。以最新成交價7,738.8萬元計算依然大幅賺住走，較1987年買入價約932萬元，帳面勁賺約6,807萬元或7.3倍。

20年超長租約 新買家享7厘回報

另外，燈神仲留意到一樣嘢，就係上述元朗大馬路麥當勞舖位，在9年前已經簽下長達20年的罕見「超長租約」，租約期由2016年12月12日至2036年12月12日。市傳該舖位目前月租約46.1萬元，即係話新買家可以即刻享受到高達7厘回報，在目前市況下相當吸引，因為在舖市高峰期，一般舖位的回報僅僅只有2至3厘。

↓↓元朗大馬路麥當勞舖位↓↓

麥當勞「業主降呢做租客」

上述「超長租約」亦都顯示麥當勞將會售後租回這個舖位，正式由「業主降呢做租客」，這一種操作對於麥當勞這類長情業主相當少見，佢地在港的作風一直是「一舖養三代」，沽舖動作似乎有少少睇淡舖市的暗示。而且近年舖位大插水，各區租金已經平一大截，相信麥當勞賣舖所套現的資金，都足夠日後長期交租，資金運用就更加靈活。

值得再補充一句，今次決定「一件不留」沽舖的是美國麥當勞，目前中港兩地營運的麥當勞集團，當中52%股權由中信持有，而餘下48%股權則由美國麥當勞持有。所以麥當勞總公司早前都已經講過，總公司定時審視其持有的物業，並不斷優化其房地產組合，因此將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。

仲話適逢香港麥當勞今年成立50周年，麥當勞總公司將攜手與香港麥當勞透過一系列的活動共同慶祝，並期待香港這個重要的市場繼續成長、保持創新和領導地位。