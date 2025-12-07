TVB前金牌監製梅小青沽貨　906.8萬售浪澄灣兩房　早年健康響警號

樓市稍微回暖，再有名人出動沽貨。人稱「小青姐」的TVB前金牌監製梅小青，新近以906.8萬元連租約沽出奧運站浪澄灣一伙兩房單位，呎價16,517元。她長情持貨13年，帳面獲利220.8萬元或32%。



中原地產副區域營業經理鄭沛麟表示，上述成交單位為浪澄灣8座中低層C室，實用面積549平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向東方，可享開揚都市景。

單位原開價918萬元，由於單位仍有租客，未能安排睇樓，故買家議價至906.8萬元連租約沽出，呎價16,517元。

奧運站浪澄灣。

業主為TVB梅小青 持貨13年帳賺220.8萬

據悉，原業主為TVB前金牌監製梅小青，她於2012年以686萬元入市，持貨已經13年，是次沽出單位帳面可獲利220.8萬元離場，單位期內升值32%。

早年健康響警號

現年71歲的梅小青是梅小惠的胞姊，在演藝界超過40年製作了不少經典劇集，包括有《洛神》、《法證先鋒》系列、《宮心計》系列和《公主嫁到》等。她早年健康響警號，先後患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，痊癒後不幸於今年6月患上子宮頸癌，接受全子宮切除手術並康復。