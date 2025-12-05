大埔黃宜坳16萬呎綠化地申建4幢分層住宅　涉500伙

有財團申請改劃綠化地帶用地作住宅發展。據城規會資料，有財團就大埔黃宜坳一幅佔地約16萬平方呎的綠化地，申請改劃為住宅（乙類），涉及4幢住宅大廈，提供500伙。



上述申請地點位於大埔黃宜坳丈量約份第32約多幅地段和毗連政府土地，地皮鄰近大埔滘雍怡雅苑，地盤佔地約16.02萬平方呎，擬由綠化地帶改劃為住宅（乙類）地帶，以作純住宅發展。

據發展方案資料，地皮擬以地積比率2.4倍，興建4幢樓高11層至13層的住宅大廈，最高建築物高度為96米（主水平基準上），料日後落成提供約500伙、平均每伙面積769平方呎，戶型為一房至三房間隔，總樓面約38.44萬平方呎。

總樓面38.44萬呎、平均每伙769呎

上述申請人為龍騰發展有限公司及中華有限公司，為土地擁有人之一。

申請人指，上述土地現為廢棄用地，修訂改劃符合政府對綠化地帶發展潛力的政策方針及評估標準，亦能透過私人發展增加房屋供應，而發展與周邊的發展互相協調，不對周邊環境造成負面影響。