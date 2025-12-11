星資財團沽貨！豐樹19.6億沽九龍塘又一城寫字樓　呎價不足1萬

外資財團沽貨。新加坡淡馬錫旗下豐樹泛亞洲商業信託（Mapletree Pan Asia Commercial Trust，MPACT）公佈，通過其子公司Festival Walk (2011) Limited，已與一個第三方簽訂了資產出售協議，以出售位香港九龍塘又一城（Festival Walk）的辦公大樓，作價為港幣19.6億元（新加坡幣3.281億元）。



可租賃樓面近21.4萬呎、呎價9160元

是次出售的是九龍塘又一城（Festival Walk）一座樓高四層辦公樓，可租賃面積涉及213,982平方呎，並有七位租戶，是次成交呎價約9,160元。截至2025年9月30日，項目出租率為94.2%，獨立評估價值為港幣19.6億元（新加坡幣3.281億元）。該出售價格將全部以現金支付，預計於2026年2月完成。

九龍塘又一城。

豐樹泛亞洲商業信託指，此次交易緊隨今年8月成功出售兩幢日本辦公大樓之後，反映了管理人持續優化投資組合。通過聚焦於優質資產並謹慎應對大中華地區的宏觀經濟挑戰，此舉進一步增強了投資組合的核心穩定性。出售收益將用於減少債務，以進一步增強財務靈活性並使MPACT能夠把握未來的機會。

總槓桿率改善至約36.5%

此次出售預計不會對MPACT截至2026年3月31日的淨資產價值和2025/26財年的淨物業收入產生重大影響。假設交易於2025年9月30日完成，並將淨收益用於減少債務，MPACT的總槓桿率將從37.6%改善至約36.5%。

九龍塘又一城。

零售商場部份估價高達217.77億

該公司又指，在此次出售後，MPACT將保留Festival Walk其餘部份的100%所有權和經營權。主要部份包括零售購物中心，該購物中心的可租賃面積為588,890平方呎，截至2025年3月31日的獨立評估價值為港幣217.77億（新加坡幣37.424億元）。截至2025年9月30日，零售購物中心的承租入住率接近100%。