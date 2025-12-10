沙田愉德苑銀主新居屋、150人爭購！　未能「價高者得」皆因....

新居屋出現銀主盤，並罕有以抽籤形式出售，獲逾百人搶購。入伙兩年的沙田新居屋愉德苑，一伙實用面積457平方呎的銀主單位，今日（10日）經萊坊香港進行抽籤出售，獲得約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。



是次成交單位為愉德苑25樓9室，實用面積457平方呎。萊坊指出，該銀主單位推出後反應熱烈，共收到約150份申請，並於今日（10日）在萊坊灣仔辦公室，由萊坊商業物業市場董事總經理夏博安進行抽籤。

買入價325.4萬、借9成銀行按揭

翻查資料，上述單位原本屬於「居屋2022」批次單位，在2022年11月以325.4萬元出售，並在2023年3月入伙時註冊登記，業主向銀行承造接近9成按揭，涉及貸款約285.39萬元。

五年禁售期內居二轉售價不得高於買入價

不過該單位在去年9月淪為銀主盤，由於單位處於禁售期，即購入後五年內在居屋第二市場轉售價不得高於買入價，故此銀主不能夠採用「價高者得」競投，因而改以抽籤形以原價出售。

