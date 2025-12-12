紅磡全幢舊樓變搖錢樹　一年漲46%　投資者笑袋千萬

市況陸續向好，有投資者趁機去貨獲利。紅磡馬頭圍道全幢住宅物業，近日連租約3,800萬元易手。而原業主為共居生活空間Owl Square創辦人兼行政總裁潘解頤及簡樸新生活（8360）主席陳洪楷，曾計劃發展作學生宿舍。但其後持貨近一年即轉售，帳賺約1,200萬元，物業期內升值約46%。



是次成交物業為紅磡馬頭圍道96號一幢11層高的住宅，每層實用面積537至576平方呎，總實用面積約6,288平方呎。全幢共11伙單位已全部租出，每月租金收入約23.3萬元。據悉，該物業最新以3,800萬元連租約成交，呎價約6,043元。原業主為Owl Square創辦人兼行政總裁潘解頤及簡樸新生活（8360）主席陳洪楷。

銀主盤劈價入市 一年轉手帳賺1200萬

資料顯示，該物業曾為銀主盤，銀主最初叫價5,000萬元。其後大幅劈價約五成，於去年12月以近2,600萬元售予潘解頤及其相關人士，潘解頤曾表示，由於項目鄰近都會大學及理工大學，故計劃發展物業作學生公寓之用。但最終於持貨約一年後沽出，帳面賺約1,200萬元或約46%。