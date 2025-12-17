本財年首三季土地收入錄逾82億　高力：一季一地策略得宜

高力今日（17日）發表報告指，本年度至今香港政府賣地表現穩健復甦。2025至2026年度賣地表原有8幅土地，政府推出其中2幅並成功售出，價格均高於市場預期，為屯門海珠路和荃灣永順街與德士古道交界住宅用地。連帶換地及契約修訂個案，2025至2026年度首三季錄得超過82億元的土地收入。



賣地策略得宜 市場信心鞏固

高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬表示，政府的「一季一地」推售節奏策略得宜，審慎而有序的推地步伐避免對市場造成過度衝擊。

2025年度2幅已售地皮均取得超額認購，其中屯門海珠路地皮以10.89億元成交，樓面呎價達3,860元，較估值頂價高近四成；荃灣永順街地皮亦由華懋以24.75億元投得，樓面呎價約5,692元，較估值上限高約兩成半，反映發展商投標態度已從過往保守轉向審慎進取，為市場注入信心。

高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬。

佐敦谷住宅地料吸引中小型發展商

曾展鵬補充，即將截標的九龍佐敦谷彩興路住宅地採用中小型項目規模，預計可提供約570伙住宅，位置成熟、配套完善，切合市場當前的承接力有利中小型發展商投標。

九龍佐敦谷彩興路住宅地。

減息週期有效釋放購買力

高力估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港指出，全球進入減息週期為香港住宅樓市提供重要助力。美聯儲自2024年第四季啟動減息，至今已累計減息約1.75厘，帶動香港銀行體系相繼下調最優惠利率，新造按揭平均利率由2024年中的逾4厘回落至約3厘水平。

侯志港認為，減息週期有效釋放購買力，為住宅市場奠定穩固基礎，同時為賣地市場帶來投資誘因。「受惠於專才移民政策及留學生需求帶動，香港住宅樓市及租務市場價格基礎已趨穩定。面對更有利的融資環境及需求，也驅使發展商投資新土地，賣地市場有望延續回暖動力。

高力估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港。

展望利率持續下行 發展商預期積極參與土地收購

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰表示，2025年下半年一手住宅市場顯著回暖，發展商對住宅前景轉向更為樂觀，加上庫存快速去化，補充土地儲備的需求日益明顯。

展望未來，隨著利率持續下行，經濟及股市氣氛向好，發展商預期將更積極參與土地收購。而中小型規模地塊，因其資金門檻相對較低、風險可控，將能吸引各類發展商競投。

展望利率持續下行，發展商預期積極參與土地收購。