歷時3年！澐灃洋房財仔盤3280萬腰斬沽　呼吸Plan業主7年輸2660萬

二手市場轉旺，銀主加快沽貨。九肚山澐灃洋房「財仔盤」新近以3,280萬元沽出，呎價15,299元。原業主於7年前高成數「呼吸Plan」入市，今轉售帳面勁蝕2,660萬元，貶值近45%。



資料顯示，由於九肚山澐灃洋房單號屋，實用面積2,144平方呎，屬四房間隔，連約259平方呎花園，以及456平方呎天台，屬財仔盤。

洋房3年被接管 曾5800萬放售

據知，該洋房業主無力償還貸款後，物業淪為「財仔盤」被接管，並曾在2022年重新在市場上放售，當時叫價約5,800萬元，最終事隔3年，終累劈2,520萬元，以3,280萬元沽出，呎價15,299元。至於，新買家分別姓歐及葉，以聯名方式買入該洋房。

7年前高成數「財仔PLAN」入市

據知，原業主於2018年以5,940萬元一手買入，當時入市用「澐灃1100一按付款計劃」，即由發展商提供最高8成數的按揭，參考當年樓盤推時，坊間就此類付款計劃以「先住後付」、「首三年供息不供本」、「一按8成免壓測」為賣點，更有代理形容此為「白食白住Plan」，即是坊間俗稱的「呼吸Plan」。當時亦獲一個車位認購權。

每月還本金132萬

據成交紀錄冊資料顯示，「澐灃1100一按付款計劃」即買方向發展商指定的財務公司申請一按，最高貸款額為樓價的80%，預計涉及4,752萬元。並須於付清樓價餘款之日起計的36個月內，償還按揭貸款的全部本金。假設該筆一按貸款平均攤分36個月償還，即每月需要還款132萬元，尚未計及利息，而買家亦可以一炮過付清。

換言之，是次洋房成交價較7年前買入價，單位期內帳面貶值2,660萬元或45%。