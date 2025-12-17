太古城事故單位同層兩房880萬沽　上手4年帳面勁蝕620萬｜多圖

十大藍籌屋苑錄得大幅蝕讓個案，太古城一伙兩房戶以約880萬元成交，呎價約1.25萬元。代理表示，由於同層其他單位曾發生事故，故造價較市價約有逾一成折讓。上手持貨4年轉手帳面勁蝕約620萬元。



是次成交為太古城衞星閣中低層戶，實用面積約700平方戶，屬三房間隔，單位內櫳新淨闊落，以白色為主調，有企理裝修。新近以880萬元沽出，呎價約1.25萬元。

較市價約有逾一成折讓

代理表示，由於同層其他單位很多年前曾發生事故，所以今次成交單位造價較市價有逾一成折讓，亦只有部分銀行承造按揭。至於，新買家為同區換樓用家，見樓市向好，加上上述單位間隔及樓價合符預算，故加快拍板入市。

據知，原業主於2021年4月份以約1,500萬元購入單位，持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓約620萬元，單位期內貶值約41%。