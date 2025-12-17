The Grampian十按銀主盤4200萬沽、貶值4成　曾單筆借財仔六千萬

市況陸續回暖，銀行趁機減價去貨。九龍塘The Grampian一伙低層四房豪宅，過去近六年來不斷抵押向銀行、財仔借貸，累積多達10次，終淪為銀主盤，曾開價3,680萬元連車位拍賣，惟未獲承接。單位近期以4,200萬元沽出，呎價約19,672元。



資料顯示，上述推出的銀主盤為九龍塘豪宅The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，屬原則四房套改三房套間隔，並連一個車位。銀主於9月份曾開價3,680萬元推拍，惟終流拍。其後銀行以4,600萬元放售單位，至近期減至4,200萬元沽出，呎價約19,672元。從放盤相片可見，單位空間寬敞，附企理裝修。

2017年至2023年屢次借貸

值得留意，原業主於2017年6月以6,600萬元購入上述物業，惟期間多次抵押物業向財務機構貸款，除去最初買入時上會的樓宇按揭，其餘9次貸款均來自財仔，於2017年至2023年期間，借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。

曾單筆借6000萬 合共最少借7890萬

其中最誇張的一筆為於2022年5月向財務機構承造一筆6,000萬元的按揭貸款。除去兩筆未知實際金額的貸款，該業主近六年間總共最少向財仔借7,890萬元。

較8年前買入價貶近四成 帳蝕2400萬

翻查記錄，原業主於2017年的買入價6,600萬元，現沽貨折讓2,400萬元，樓價貶值約36.4%。