跨國貨運均輝集團CEO入市　逾1.36億買天御四房　採90日成交期

豪宅市場暢旺，由恒地（0012）及新世界（0017）發展的西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY），獲跨國貨運公司均輝集團首席執行官擲逾1.36億元入市，呎價約4.94萬元。



據資料指，是次成交為天御1座高層A室，實用面積2,772平方呎，屬四房間隔，在11月中上旬以逾1.36億元沽出，呎價約4.94萬元。至於，以公司名「CHERRY HILL INVESTMENT LIMITED」入市，其董事為李均輝（LEE, ARNOLD），與跨國貨運公司均輝集團首席執行官李均輝同名，料為同一人。

西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）。

90日成交期、首14日已繳逾1360萬訂金

據成交紀錄冊顯示，該買家採用靈活付款計劃，成交期為90日。需在簽署臨時合約及簽署臨時合約後14日內合共支付10%訂金，涉及逾1,360萬元，及後在簽署臨時合約後90天內再繳付樓價90%餘額，同時亦可申請以提前佔用本物業，以及認購停車位優惠。

今年9月4130萬購中環2256呎地舖

均輝集團過去亦有不斷入市，當中包括以今年9月以約4,130萬元買中環些利街2號LL Tower一個面積約2,256平方呎的地舖、呎價約1.83萬元。亦在2022年四度入市，包括以6,680萬元購入銅鑼灣香港大廈地下A3號舖連入則閣樓，面積約350平方呎，同年以3,950萬元購入港島半山摩羅廟街26至28號建興樓地下連閣樓，面積合共約2,200平方呎。