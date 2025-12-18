「大家食」呂茂正家族2560萬沽現崇山兩伙　好賺過賣兩萬碗麵！

利好消息帶動樓市氣氛回暖，部分投資者趁勢沽貨獲利。「大家食」飲食集團創辦人呂茂正及其相關人士，新近售出黃大仙現崇山兩伙三房單位，合共套現2,560萬元，帳賺約88.4萬元。以大家食一碗「村村住家鍋麵」43元起計算，夠買約2.1萬碗。



遺產三房戶1280萬沽 12年微賺3.6%

其中一伙單位為現崇山6A座中層D室，實用面積827平方呎，屬三房一套間隔，於上月中以1,280萬元成交，呎價約15,478元。

該單位屬於遺產物業，原業主於2013年4月以約1,235.8萬元一手購入，持貨約12年，帳面升值約44.2萬元，升幅約3.6%，而大家食創辦人呂茂正於2023年以遺囑執行人（EXECUTOR）身份接收物業。

現崇山6A座中低層D室，實用面積827平方呎，屬三房一套間隔，於上月中以1,280萬元成交，呎價約15,478元。（資料圖片）

同層另一伙1280萬轉手 共帳賺約88.4萬

另一個單位位於6A座同層C室，實用面積亦為827平方呎，上月中以1,280萬元易手，呎價同為15,478元。該單位登記買家姓呂，為呂茂正的家族成員，於2013年初以1,235.8萬元一手購入，是次轉售同樣帳面獲利約44.2萬元，升幅約3.6%。

綜合兩宗成交計算，呂茂正及其相關人士此次沽貨，合共套現2,560萬元，帳賺約88.4萬元。以大家食一碗「村村住家鍋麵」43元起計算，賺幅夠買約2.1萬碗。

以大家食一碗「村村住家鍋麵」43元起計算，賺幅夠買約2.1萬碗。（網上圖片）

呂茂正曾任侍應廚師 早年木頭車賣雞蛋仔

據大家食飲食集團網站資料，呂茂正創立大家食集團之前曾任職待應、廚師，也曾在港島區以木頭車賣雞蛋仔，隨後見港人喜愛麵食，便於1998年創立大家食。目前大家食擁7間分店，曾獲得第四屆食神爭霸戰銀獎、飲食天王創意手攪麵天王獎等飲食界獎項。該集團分店分布在土瓜灣、佐敦、旺角、深水埗及荃灣。