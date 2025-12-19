中原：租金維持高位靠穩　已連續6個月「供平過租」

「供平過租」的情況連續6個月出現。中原指，2025年10月H按息為3.375%，同期租金回報率較H按息高0.155厘，雖然兩者差距收窄，但已經連續6個月供平過租。



租金回報率CRI最新報3.53%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年10月CRI回報率最新報3.53%，按月跌0.03個百分點，連跌2個月共0.07個百分點。10月租金升勢減慢，同期樓價則受惠重啟減息升幅明顯加大，樓價升幅跑贏租金升幅，影響回報率輕微下降。但CRI回報率仍為近14年第4高，在2011年12月水平徘徊。第四季租賃淡季，用家對租盤需求持續，租金維持高位靠穩，而樓價繼續平穩向升，展望今年底回報率可企穩3.4厘以上。

10月份H按息3.375%

2025年10月H按息為3.375%，同期租金回報率較H按息高0.155厘，雖然兩者差距收窄，但已經連續6個月供平過租。9月及10月兩次減息，令11月H按息降至3.25%，12月本地銀行未有跟隨美國減息，H按息保持3.25%水平。料第四季CRI回報率續高於H按息，供平過租格局未變。

在143個成份屋苑中，10月租金回報率高於H按息(3.375%)有96個，即近67%屋苑「供平過租」，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有33個，較9月增加5個。回報率較高的首十個屋苑為：荃威花園4.86%，置富花園4.71%，得寶花園4.65%，黃埔新邨4.62%，嘉輝花園4.54%，華景山莊4.53%，南豐新邨4.52%，浪翠園4.52%，河畔花園4.48%，珀麗灣4.39%。

荃威花園。

主要屋苑回報方面，杏花邨3.77%，康怡花園3.74%，海怡半島3.55%，太古城3.41%，美孚新邨4.22%，黃埔花園4.15%，新都城3.86%，麗港城3.81%，沙田第一城4.03%，太湖花園3.54%，迎海3.47%，名城3.27%，尚悅3.76%，嘉湖山莊3.71%，映灣園3.68%，Yoho Town3.29%。