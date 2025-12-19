柏蔚山四房6年前3982.3萬沽　今撻訂一手買家勁輸近四球訂金

新世界（0017）旗下北角柏蔚山再錄一宗一手撻訂，有四房單位買家在6年後選擇棄購，料遭發展商殺訂至少逾398萬元。值得留意的是，發展商就該單位推出銷售安排，在2025年12月19日至2026年11月30日期間，以招標形式重新推售。



買家6年前3982.3萬入市

據成交紀錄冊顯示，最新一宗撻訂單位為第2座26樓E室，實用面積999平方呎，屬四房套間隔，買家於2019年10月以3,982.3萬元買入，當時採用董事長1440付款計劃，即成交期長達4年。

資料又指，當時除了獲發展商提供從提前入住優惠、住客車位認購權、提前付清樓價現金回贈外，亦獲最多2年備用成交期延伸優惠，換言之單位成交期最長可達6年。

新世界（0017）旗下北角柏蔚山。

6年後撻訂輸逾398萬訂金

最終單位在2025年12月15日被取消交易，即該名買家在6年後終止買賣並棄購，料至少損失樓價10%、即約逾398萬元。