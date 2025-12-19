錦上路柏瓏III沽21伙　呎價1.65萬創該期新高　有大手客連購四伙

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，今日 （19日）發售138伙。以價單發售的125伙中，暫售21伙，套現逾1.58億元。有大手客斥資逾3,632萬元連購四伙。



發展商表示，柏瓏III今日第三輪銷售，以價單形式售出21伙，戶型包括6伙兩房連儲物室間隔、9伙兩房間隔及6伙一房間隔，單日套現逾1.5億元。自此柏瓏系列累售1,735伙，累積套現逾151億元。

柏瓏III以今日價單形式售出21伙，單日套現逾1.5億元。（發展商提供）

兩房呎價創柏瓏III新高 大手客連掃四伙逾3600萬

今日售出的單位中，成交呎價最高單位為第2座6樓A6單位，實用面積467平方呎，屬兩房間隔，成交價770.11萬元，呎價16,491元，創柏瓏III呎價新高。

而成交價最貴為第1座11樓A2單位，實用面積562平方呎，屬兩房連儲物室間隔，以910.56萬元沽出，呎價16,202元。另外，市場消息指，有大手客睇好北都發展而連購四伙，涉資逾3,632萬元。