周末新盤錄77伙按周跌66% 紅磡THE HADDON沽10伙 套現逾6100萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
過去兩日（20日、21日）新盤市場共錄得約77伙成交，較上周的230宗跌66%。當中紅磡THE HADDON連沽10伙，套現逾6,100萬元，日出康城SEASONS系列連沽8伙，吸金4,558.7萬元。
恒地（0012）紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON連沽10伙，套現逾6,100萬元。當中最貴一伙為28樓B室，實用面積為369平方呎，屬一房間隔，以830.11萬元沽出。
康城SEASONS系列沽8伙 吸金4558.7萬
會德豐地產發展的將軍澳日出康城SEASONS系列，過去兩日連沽8伙，吸金4,558.7萬元，成交價介乎501.6萬元至716.5萬元，當中最貴一伙為SEASONS PLACE第3B座59樓B室，實用面積為449平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以716.5萬元沽出。
啟德「維港‧灣畔」沽兩伙 吸金3546.8萬
由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」連沽兩伙，吸金3,546.8萬元。成交單位分別是第2B座32樓B單位，屬兩房套連儲物室，實用面積為579平方呎，以1,955.7萬元沽出，呎價33,777元，另第2A座9樓A單位，屬兩房連儲物室，實用面積為560平方呎，以1,591.1萬元沽出，呎價28,413元。
