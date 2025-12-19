黃竹坑站BLUE COAST II 三房戶沽清　擬加價約5%招標高層四房

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今（19日）宣布最新消息，項目全數三房戶已沽清，發展商考慮將高層四房單位的招標意向價上調約5%。



項目今日錄得兩宗三房單位成交，據了解買家均為本地換樓客。兩伙同屬第3座高層H室，實用面積均為718平方呎，間隔為三房一套連儲物房及洗手間，成交價分別為1,833.5萬及1,848.1萬元，呎價25,536元及25,740元。至此，BLUE COAST II 三房戶已全數沽清。

BLUE COAST II 三房戶已全數沽清。（資料圖片）

五日套現1.47億 擬上調四房招標價約5%

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，項目自周一起，五日內火速售出合共六伙3房及4房戶，合共套現達1.47億元，她重申，集團正考慮下周上調高層四房單位的招標意向價，預料幅度約5%。