聖誕長假期錄69宗新盤成交　啟德海灣累沽11伙、吸金8441萬

過去四日聖誕長假期（25日至28日）新盤市場共錄得約69伙成交，如單計周六、日（27至28日）錄38宗一手成交，較上周的77宗下跌50%。當中錦上路站柏瓏系列，長假期間累沽7伙吸金逾3,720萬元，另啟德海灣累沽11伙，套現約8,441萬元。



啟德海灣累沽11伙套現8441萬

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德新盤啟德海灣，於長假期間共錄得11宗成交，包括四伙兩房以及7伙一房，套現約8,441萬元。當中有長綫投資者斥資約1,870萬元購3伙一房收租，單位面積均為307平方呎。

另亦有內地客入市自用，擲1,168.8萬元買第2C座18樓C單位，實用面積551平方呎，屬兩房連儲物室，呎價21,212元。

啟德海灣。

錦上路站柏瓏沽7伙、吸金逾3720萬

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏系列，長假期間共沽出7伙，全數為一房單位，平均每伙售價約531萬元，套現逾3,720萬元。當中最高成交呎價為柏瓏III第3座12樓B7單位，實用面積350平方呎，屬一房間隔，成交價547.54萬元，呎價15,644元。

發展商表示，柏瓏I、II的一房戶型僅餘最後6伙待沽，至於整個柏瓏系列累售1,762伙，累積套現逾152億元。

錦上路站柏瓏。

內地客1268.1萬買#LYOS複式連花園及天台特色戶

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS在聖誕節正日（25日）沽出一伙複式連花園及天台特色戶，屬H56單位，實用面積778平方呎，以1,268.1萬元沽出，呎價16,299元。據知，買家為內地客，鍾情項目低密度發展且環境清幽，加上鄰近深圳，故於聖誕假期購入單位贈予兒子居住。

洪水橋#LYOS

恒隆地產（0101）旗下九龍灣皓日亦沽一房，屬31樓H室，實用面積326平方呎，成交價逾623.8萬元，呎價約19,135元。