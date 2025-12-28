美聯：二手公屋註冊量料企穩逾1100宗　呢個屋邨最多成交個案

二手公屋市場交投量上升。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年（截至12月23日）二手公屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量合共錄1,083宗，按目前走勢，相信全年最終可超越1,100宗水平，即連續2年突破1,100宗處高水平。



↓↓每年二手公屋註冊量↓↓

每年二手公屋註冊量

青衣長安邨60宗、2025年註冊量最多屋邨

美聯物業分析師岑頌謙指出，若以今年(截至12月23日)二手註冊量最多的10個公屋計算，6個已率先超越去年全年水平。當中交投最多的公屋為青衣長安邨，錄60宗，宗數較去年全年高出約7.1%；宗數排第二位的深水埗李鄭屋邨，錄54宗，按年更急升約45.9%；沙田博康邨年內錄45宗，按年高出約36.4%；至於上水華明邨及天平邨亦分別按年高出約10.5%及約17.1%；而馬鞍山恆安邨亦高出約2.4%。

200萬或以下二手公屋註冊量較去年全年高出約1成

若將2025年(截至12月23日)二手公屋註冊量按不同金額劃分，各銀碼表現呈個別發展，當中200萬元或以下註冊量錄577宗，已率先超越去年全年526宗，高出約9.7%，為各類銀碼之中最好；逾300萬元個案錄104宗，亦較去年全年上升約2%；反觀，逾200萬至300萬元錄402宗，卻仍較去年全年相差約26%。