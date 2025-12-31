香港置業：今年住宅註冊逾6.65萬宗　按年升逾一成半、創4年新高

減息及降低細價物業印花稅等利好因素，帶動樓市氣氛，住宅交投按年錄升。香港置業研究部董事王品弟表示，今年（截至12月30日）住宅物業（包括一手私宅，二手私宅及二手公營房屋）錄66,538宗註冊，較去年的57,602宗增加約15.5%；連升兩年，創4年新高。



細價住宅物業註冊量升逾2成勝大市

若以金額劃分今年（截至12月30日）住宅物業（包括一手私宅，二手私宅及二手公營房屋）註冊量按年表現，當中500萬元或以下住宅物業錄31,396宗註冊，各類別金額中最多，較去年的25,927宗增加約21.1%，按年增幅亦最為顯著；期內錄最多500萬元或以下住宅物業註冊個案的屋苑為位於大埔的上然，共有703宗。

至於逾500萬元住宅物業註冊量按年表現，當中逾500萬至1,000萬元住宅物業錄25,099宗註冊，較去年的22,248宗增加約12.8%；逾1,000萬元住宅物業錄10,043宗註冊，較去年的9,427宗增加約6.5%。

↓↓以金額劃分2025年住宅物業註冊量↓↓

↓↓每年住宅物業註冊量↓↓