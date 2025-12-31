維港海景書店成歷史　誠品尖沙咀店2026年第二季結業　料同區搬遷

於2015年落戶尖沙咀星光行的誠品生活，將在2026年第二季結業，該書店回覆傳媒表示，將於2026年第二季度在同區搬遷。



誠品尖沙咀店位於星光行2樓至3樓，於2015年開幕，佔地兩層，結合書店、文創商品及咖啡空間，並擁有維多利亞港海景。

舖位業主為九置旗下海港企業 早年近3億買入

翻查資料，星光行2樓至3樓部份樓面由MANNIWORTH COMPANY LIMITED持有，背後業主為九龍倉置業（1997）旗下海港企業（0051），舖位業主的公司董事包括九龍倉置業主席兼執行董事吳天海。

事實上，海港企業（0051）早於2005年公佈，以2.98億元購入尖沙咀星光行共約5.1萬方呎一籃子商用物業，平均呎價5,868元。該批物業包括星光行2樓A部份、A1部份、3樓A部份及2樓和3樓梯間，還包括3樓和4樓梯間的所有洗手間範圍。

誠品尖沙咀店於2015年開幕，佔地兩層，擁有維多利亞港海景。

誠品在港擁11間分店、5間期間限定店

據誠品網頁資料，該品牌目前在香港有11間分店，分佈在銅鑼灣、尖沙咀、太古、奧運、荃灣、九龍塘、屯門、啟德、大圍、尖東站、香港站，另設5間期間限定店。

誠品生活荃灣店。