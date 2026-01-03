新盤銷售破紀錄　激活經濟產業鏈　彰顯國際金融中心地位更加提升

香港新樓市場成交量2025年（去年）錄得12年以來新高，全年新盤交投錄逾2.01萬宗。首次突破2萬宗紀錄，對比2019年歷史高位的逾1.87萬宗舊紀錄，多出逾1400宗，也比前年的1.58萬宗，按年彈增逾27%。值得一提的是，普通話拼音買家佔比顯著上升，一手市場佔比超過33%，甚至於部分新盤項目如啟德區，該類買家比例佔到50%或以上。顯示內地買家對香港新樓需求強勁，他們用真金白銀表達了對香港樓宇的鍾愛，這種行為成為推動樓市重要動力之一，也證明他們對香港前景充滿信心。



事實勝於雄辯，真理越辯越明。曾幾何時，整個樓市評論界中絕大多數人看淡後市，只有幾個人看好，筆者就是其中一個，自然受到不少批評並且被邊緣化。當最受讀者歡迎的退休專家教授，其高唱樓價大跌7成的言論猶在耳邊迴盪時，真實的數字卻與他開了個大玩笑。去年破紀錄的成交量和樓價整體回升3-5%，似乎在告訴大眾，必須重新評估香港樓市及認識它的功能，不要人云亦云、一廂情願就跟著大衆站錯了隊，因為香港是國際金融中心，而且IPO排名全球第一，既然其他國際都市的樓價沒有跌甚至升了，香港過去幾年下跌就是不正常現象，接下來要追回失地是很自然的事。

香港可以金融、地產、創科並行發展

香港有不少人住在政府公屋或資助房屋，生活壓力其實不大，又沒有想過要買私樓，卻整天埋怨樓價太高，不滿財富都歸於擁有土地者（如政府和地產商），以及從事房地產行業的人，當然也包括衆多小業主。於是總是希望樓價大跌，讓業主成為負資產，大家一起變窮，世界才算公平。這種理念其實不適合香港，本港直接和簡接從事房地產行業的人大概有30-50萬人，單是「地產＋建造」相關行業人手，相加約為 34.8萬人左右，這條龐大的產業鏈，飬活著百萬港人，當中也包括測量工程、建築工人、鋼筋水泥、建材潔具、門窗傢俬，以及装修、律師、銀行、代理等等，一旦樓市崩潰爆破，樓價大跌7成，這些人將面臨失業，生活於困境之中；此外，本港小業主超過120萬，等於也將令大量小業主成為負資產。

因此，筆者認為，與其為了公平寧願一起貧窮，不如選擇共同富裕更加符合大眾利益。自古以來，中國人民就是移民的民族，世界各地皆有中國人的身影，他們喜歡安居樂業，自置物業是人生奮鬥目標之一。於是無論在美國紐約、洛杉磯，加拿大多倫多、溫哥華，澳洲悉尼、墨爾本，還有英國倫敦和新加坡等地，到處都見到中國人在買房。坦白說，樓價都讓中國人買貴了，但是這些國家很少有怨言，他們知道中國人投資他們的房地產是幫助他們的經濟，是對他們國家的一種貢獻。如今內地同胞響往香港，放棄到外國置業而跑來香港投資，是有利香港經濟，讓港人也平均可以富起來，我們應該要支持，否則的話，他們一樣可以不投資香港，到外國去投資，對我們並沒有好處。

許多港人仍然認為樓價是會讓投資者炒高的，可是為什麼今天香港北部都會區的大片土地乏人問津，即使送土地也未必有公司肯投資？值得慶幸的是，香港擁有獨特地位和優勢，以往金融業與地產業的成功，讓香港今天揚名世界。近年金融市場越來越蓬勃，可是樓市卻相對不振，這並不符合香港根本利益，筆者認為香港可以金融、地產、創科三頭馬車並行發展。地產業有太多相關的從業者，只要平穩健康發展，樓市不出現大升大跌，仍是香港「生金蛋」行業，比起電商網購平台行業，只能讓極少數人暴富，扼殺了大量中小企業，並產生大量失業大軍，地產行業更能服務人類，更加幫助社會。尤其是作為國際金融中心的香港，吸引著大量中外企業進駐，各地資金和優秀人才蜂擁而來，房地產無論是住宅、工商舖的前景一片光明。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

