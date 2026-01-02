2025年CCL最終報144.11點　按年升4.7%　八大指數齊升扭轉3年跌勢

中原城市領先指數CCL最新報144.11點，按周升0.38%，創2024年6月初後81周（逾1年半）次高，是12月11日美國聯儲局減息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變當周市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，在低息環境下，樓市氣氛樂觀向好，加上新盤銷情不俗，業主心態變強，反價封盤情況增多，買家需要追價，有助推動樓價繼續上升。2026年首季目標147點（即2024年撤辣後的高位），CCL再升2.89點或2.01%便達到。



2025年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.62%，2025年樓價最終累升4.70%，扭轉過去3年跌勢，2024年跌6.50%，2023年跌6.37%，2022年跌15.56%。

另外，最新CCL較2025年3月財案前134.89點低位升6.84%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升6.07%，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.68%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.18點，按周升0.26%。CCL（中小型單位）報144.12點，按周升0.40%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2024年5月中後85周次高。CCL（大型單位）報144.10點，按周升0.28%，指數創2024年8月初後73周第4高。

四區樓價，港九市區升，新界兩區跌。九龍CCL_Mass報144.73點，按周升0.76%，指數創2023年12月初後108周（逾2年）次高。港島CCL_Mass報140.16點，按周升0.55%。新界東CCL_Mass報158.62點，按周跌0.36%，終止6周連升，指數仍為2024年4月底後87周次高。新界西CCL_Mass報132.73點，按周跌0.28%，連跌2周共0.61%，指數仍為2024年6月底後79周第4高。

以正式買賣合約日期計，指數與2024年底相比，2025年全年八大樓價指數齊升，CCL累升4.70%，CCL Mass升5.10%，CCL（中小型單位）升5.20%，CCL（大型單位）升2.31%，港島升1.15%，九龍升8.16%，新界東升6.90%，新界西升3.40%。