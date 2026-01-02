又一單大刁！畢架山緹外四千呎分層大宅逾1.8億售　全盤套現140億

進入新一年，超級豪宅錄得大額成交。嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今（2日）以約1.8億元標售出一伙四房連車位分層大宅，實用面積4,398平方呎，呎價約4萬元。



發展商表示，最新成交涉及為緹外第2座1樓A室分層大宅，實用面積4,398平方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔，連一個停車位。該物業剛以1.768億元成交，呎價約4.02萬元。計入該宗成交，項目至今累售45伙。以全盤64伙計，項目累售超過七成，總成交金額約140億元，呎價約5.9萬元。

最新成交涉及為第2座1樓A室分層大宅，實用面積4,398平方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔，連一個停車位。（發展商提供）

90天成交期付款 附一系列優惠

據成交記錄冊顯示，該買家選用90天成交期，成交日為2026年4月2日。付款安排方面，買家於簽署臨時買賣合約時先付樓價5%，即884萬元，其後60天內再付5%，餘款則於完成交易時支付。

發展商同時提供多項優惠，包括首3年保修及印花稅津貼。此外，若買家已支付不少於樓價20%，可享提早佔用優惠。只要買家遵守相關條款並如期完成交易，届時已繳付的許可佔用費等一系列使費將全數回贈，用作支付部分樓價餘額。

全盤64伙

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。